Modeweek in Milaan gaat ‘phygital’

De modeweek in Milaan die in september plaatsvindt, zal phygital zijn, ofwel een mengeling tussen fysieke (physical) en digitale (digital) evenementen. Er zullen 28 echte modeshows te zien zijn en 24 virtuele, dat maakte organisator Camera Nazionale della Moda Italiana bekend.

Terwijl de voorbije modeweken - op enkele uitzonderingen zoals Jacquemus en Etro na - volledig virtuele events waren, ziet het er naar uit dat die in september weer grotendeels als vanouds zullen plaatsvinden. Zo kondigde de Fédération de la Haute Couture et de Mode eerder al aan dat er in Parijs wel degelijk fysieke shows op de kalender zullen staan, en in Italië klinkt nu eenzelfde geluid.

De Camera Nazionale della Moda Italiana laat namelijk weten dat er tijdens de modeweek in Milaan 28 fysieke shows zullen plaatsvinden en 24 digitale. Onder andere Marni, Versace, Fendi, Dolce & Gabbana, Max Mara en Giorgio Armani kiezen voor die eerste optie, al zullen die events wel met een beperkt publiek plaatsvinden. Ook Prada opteert daarvoor en naar die show wordt het uitkijken geblazen, want het wordt de eerste collectie van de tandem Raf Simons en Miuccia Prada voor het Italiaanse modehuis.

Ontbreken voorlopig wel nog op het programma van de modeweek: grote namen als Bottega Veneta, Jil Sander en Moschino. Of die alsnog iets zullen tonen, blijft voorlopig onduidelijk. Wel al zeker is dat Gucci niet van de partij zal zijn. Creatief directeur Alessandro Michele kondigde in mei aan dat hij het aantal modeshows van vijf naar twee zou terugbrengen en in plaats van september pas in november zijn nieuwste collectie zou tonen.