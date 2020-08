“Prins Harry praatte twee maanden niet met zijn broer”

Het regent onthullingen sinds Finding Freedom, de nieuwe biografie over prins Harry en Meghan Markle, uitkwam. In een nieuw interview rond het boek, zegt een van de schrijvers nu dat de prins na de zogenoemde Megxit twee maanden niet praatte tegen zijn broer. Ook vandaag zou het contact heel stroef verlopen.

Naar verluidt hebben de Britse prinsen William en Harry alle communicatie verbroken na de Megxit. Auteur Omid Scobie zegt dat prins William woedend was op zijn jongere broer toen die publiekelijk aankondigde dat hij samen met zijn vrouw een stap terug wilden nemen uit het koninklijke leven. “Hij geloofde dat deze actie de reputatie van de koninklijke familie schaadde.”

De stilte hield volgens auteur Omid Scobie twee maanden stand, maar vandaag zijn alle plooien zeker nog niet gladgestreken. De broers praten volgens hem nauwelijks met elkaar. “‘Ik denk dat de afstand tussen de broers steeds groter werd. Hun relatie zal tijd nodig hebben om te herstellen”, zei hij in The Royal Beat, een programma op betaalzender True Royalty TV.

Scobie zei in hetzelfde interview dat er nog een reden is voor de verzuurde band tussen de zonen van wijlen prinses Diana. Zo zou het feit dat Meghan het moeilijk had tijdens haar zwangerschap tot frictie geleid hebben met Kate Middleton, dus onrechtstreeks ook tussen de prinsen. Volgens de schrijver is de band tussen Kate en Meghan nooit echt uit de startblokken geschoten. De twee zouden zelfs niet eens persoonlijk communiceren.