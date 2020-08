Dilsen-Stokkem -

Dieven hebben maandagmorgen voor de tweede keer in vier dagen tijd ingebroken in de bedrijfshal van Klik Koeltechnieken aan de Bekaertlaan op het bedrijventerrein in Lanklaar. "De daders zijn ook weg met mijn Ford Mustang uit 1966," zegt eigenaar Kevin Snyders.