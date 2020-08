Boer werd maar liefst 25 keer slachtoffer van sluikstorten, maar nu neemt hij wraak

Maar liefst 25 keer in amper één jaar tijd. Zo vaak werd boer Stuart Baldwin uit het Engelse Haydock het slachtoffer van sluikstorten. Maar nu hij na lange tijd kon achterhalen wie daarvoor verantwoordelijk was, besloot hij om op zeer ingrijpende wijze wraak te nemen. Met de hulp van enkele vrienden liet hij het afval, een enorme lading autobanden, terug voor het huis van de dader droppen.

“Sluikstorters gooien werkelijk alles op onze boerderij”, aldus Baldwin. “Het gaat om banden en allerlei andere rotzooi.” Om dat eindelijk een halt toe te roepen, installeerde hij een bewakingscamera bij zijn woning om de dader op te sporen. Met succes. “Mijn dochter kon een foto van hem op Facebook plaatsen en hem zo identificeren.”

Het plan om alle banden, maar liefst 421 exemplaren in totaal, aan de man terug te bezorgen, volgde kort nadien. “Aanvankelijk gaven we hem nog de kans om ze zelf terug op te halen, maar uiteindelijk deed hij dat niet”, verklaarde de boer. “Dus hebben we ze maar zelf aan hem terugbezorgd.” Met de hulp van enkele vrienden en een vrachtwagen voegden ze de daad bij het woord. “Fantastisch, dit is zijn verdiende loon!”, reageerde Baldwin toen hij het tafereel filmde.

Dochter Meghan benadrukte daarbij dat ze op geen enkel moment schade hebben berokkend aan zijn woning. “We wilden gewoon aantonen dat je niet zomaar overal mag sluikstorten.” De beelden van de wraakactie maken intussen veel los op Facebook, waar ze al ruim twee miljoen keer zijn bekeken.