ANALYSE. “Vercauteren denkt ongetwijfeld: ‘Dat Kompany het nu maar bewijst’”

De cinema gaat onverminderd voort. Frank Vercauteren is opeens trainer af bij Anderlecht, terwijl Vincent Kompany stopt met voetballen en full time-coach wordt (zonder diploma). De afgelopen weken boterde het niet meer tussen Vercauteren en Kompany. Ze botsten over de opstelling, over spelersprofielen, over de coaching…Vercauteren denkt nu ongetwijfeld: Dat Kompany het maar eens bewijst.