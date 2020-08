Siska Schoeters schiet zwangere Linde Merckpoel te hulp na stevige kritiek: “Het is daarbuiten al zo knetterhard”

Radiomaakster Linde Merckpoel (35) kreeg vorige week een emmer negatieve reacties over zich heen nadat ze in een interview met De Standaard toegaf dat ze niet altijd uitkijkt naar het moederschap. Haar collega Siska Schoeters (38) schiet haar te hulp in een open reactie. “Het is daarbuiten al zo knetterhard. Laat ons een beetje zachter zijn voor elkaar alstublieft.”