Fida (5) verliest de strijd na verdrinking: “Ze wilde zo graag dokter worden”

Sint-Niklaas -

Het Syrisch meisje Fida (5) dat vorige week maandag werd gereanimeerd, nadat ze in de zwemvijver van De Ster in Sint-Niklaas was beland, is zondag alsnog overleden aan de gevolgen van de verdrinking. Haar vader, hoogzwangere moeder en zusje uit Antwerpen zijn verscheurd van verdriet. “Fida wilde dokter worden”