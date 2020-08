Oppositiekandidate is bereid om “nationale leider” van Wit-Rusland te worden

Svetlana Tichanovskaja heeft zich maandag bereid verklaard om Wit-Rusland te leiden. De oppositiekandidate, die naar Litouwen is gevlucht, zei dat in een videoboodschap, een dag na één van de grootste betogingen van de oppositie in Wit-Rusland. Honderdduizenden mensen kwamen op straat om het vertrek van president Aleksander Loekasjenko te eisen.