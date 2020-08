Bestuurder twee keer veel te snel voorbij radar op Taunusweg in Bilzen

Bilzen -

Bij snelheidscontroles vorig weekend in Bilzen zijn 57 overtreders beboet omdat ze te snel reden op de Bilzersteenweg. Daar werden 246 voertuigen gecontroleerd. Een bestuurder op vijf reed te snel. Een dag later waren er op die plaats opnieuw 45 snelheidsovertredingen op een totaal van 248 gecontroleerden. Op de Taunusweg reed meer dan de helft van de gecontroleerden te snel: 93 overtreders op 167 gecontroleerden. Een van de bestuurders haalde 186 km/u. Even later passeerde hij opnieuw, toen aan 142 km/u.