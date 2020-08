Riemst -

De politie heeft tijdens het verlengd weekend snelheidscontroles gehouden in Riemst in de Elderenweg. Daar werden 23 snelheidsovertreders geflitst op een totaal van 79 gecontroleerden. Op de Bilzersteenweg reed zondag een bestuurder 133 km/u. Daar werden in totaal 87 overtreders beboet op 397 gecontroleerden.