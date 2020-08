Claudia Schiffer organiseert expo in Duitse stad waar ze werd ontdekt

Claudia Schiffer viert volgende week haar vijftigste verjaardag en dat is meteen voor haar ook een moment om terug te blikken op haar carrière. Daarom organiseert ze in haar thuisland Duitsland een expo met heel wat werk van bekende fotografen en items uit haar eigen archief.

Claudia Schiffer organiseert een tentoonstelling met fotografie van de jaren negentig, de periode waarin ze samen met onder meer Naomi Campbell, Linda Evangelista, Helena Christensen en Cindy Crawford tot het illustere kransje van supermodellen hoorde. In de expo zal werk te zien zijn van bekende fotografen als Ellen von Unwerth, Corrine Day, Arthur Elgort, Herb Ritts, Juergen Teller en Karl Lagerfeld. Die laatste was ook de man die haar carrière in een stroomversnelling bracht.

De expo zal van maart tot juni volgend jaar plaatsvinden in het Kunstpalast in Düsseldorf, de stad waar ze in 1987 in een dancing werd ontdekt. Er zullen 120 foto’s te zien zijn, waaronder ook heel wat ongeziene beelden uit het persoonlijk archief van het topmodel.

“De jaren negentig waren tegelijk een intense en fantastische periode”, klinkt het in een statement. In dat decennium ontdekte ze naar eigen zeggen hoe sterk de culturele kracht van mode kon zijn. “De andere supermodellen en ik ademden die atmosfeer in, het was hetgene waar we voor leefden en voor het eerst ondervonden we dat we ook de kracht hadden om iets te veranderen.”