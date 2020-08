Israëlische tanks hebben het vuur geopend op doelen in de Gazastrook. Ze beschoten volgens het leger militaire observatieposten van Hamas, de dominante organisatie in de Palestijnse enclave aan de kust. De aanval volgde op Palestijnse aanvallen met ballonnen waar explosieven aan hangen.

Het Israëlische leger meldt in een tweet dat tientallen Palestijnen zondagavond “hebben aangestuurd op rellen” bij het veiligheidshek tussen het kustgebied en Israël. Het was eerder in het weekend ook ...