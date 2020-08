Hoogzwangere Katy Perry geeft rondleiding in kinderkamer

Katy Perry en Orlando Bloom zijn er helemaal klaar voor om hun dochtertje te ontmoeten. De babykamer is al helemaal af en de popster gaf er afgelopen weekend al een rondleiding.

Katy Perry gaf zondag via haar livestreamshow Smile sunday een rondleiding in de roze kinderkamer van hun op komst zijnde dochtertje. “Hallo iedereen, ik ga jullie even de kinderkamer laten zien”, zegt ze. Met een laptop loopt ze vervolgens rond. Als eerste zien we dat er al kleertjes klaar hangen aan een reeks kapstokken.

Voorts krijgen we ook het bedje te zien en een comfortabele zetel “waar ze de komende weken bijna al haar tijd zal doorbrengen”, maar opvallend zijn vooral de kledingstukken die ze toont. Zo presenteert ze aan de camera een pakje met daarop het hoofd van papa in spe Orlando Bloom.

Tijdens het zo’n vijf minuten durende filmpje hoor je Perry ook de hele tijd vreemde huilgeluidjes maken, waardoor heel wat van haar fans zich ook afvragen wat er aan de hand is en of ze haar verstand aan het verliezen is.

Hoe het ook zij, verwacht wordt dat de 35-jarige popster en de 43-jarige acteur deze zomer nog hun kindje zullen verwelkomen. Het koppel maakte het nieuws van de zwangerschap in maart zelf bekend via Instagram. Ze wilden deze zomer ook nog trouwen in Japan, maar dat huwelijk werd ondertussen uitgesteld.