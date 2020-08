Topsportcoördinatrice turnfederatie moet weg na heisa over misbruik

De vrouw die de voorbije zeven jaar de lijnen heeft uitgezet bij de Vlaamse turnfederatie (Gymfed) moet vertrekken: Valerie Van Cauwenberghe, topsportcoördinatrice, maar ook internationaal jurylid. Geregeld jureerde ze de gymnasten in Gent, zodat ze hun details kenden waaraan ze nog moesten schaven. Het is het eerste vertrek bij de Gymfed sinds de verhalen over al dan niet vermeend verbaal en mentaal misbruik door coaches naar boven kwamen, zoals net in veel andere landen.