Historici kritisch voor expertengroep die Congocommissie bijstaat

Tientallen historici en andere wetenschappers uiten maandag in een open brief hun bezorgdheid over de samenstelling en de werkwijze van de expertengroep die de bijzondere Kamercommissie moet bijstaan die zich over het koloniaal verleden van ons land buigt. Ze waarschuwen voor een gebrek aan legitimiteit van de conclusies, en vragen dat het historisch onderzoek aan een onafhankelijke groep wordt toevertrouwd.