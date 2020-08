Op goed geluk: Stijn Meuris rijdt door Limburg en vertelt

Jaren geleden heb ik op verzoek van de krant een tiental lukraak gekozen routes doorheen de provincie gereden, op zoek naar niks eigenlijk. Want onderweg en zonder groot plan kom je vaak de interessantste mensen, zaken en gebeurtenissen tegen. En omdat Limburg ook zoveel jaar later nog veel te bieden heeft op het vlak van toevallige ontmoetingen, volgen deze week opnieuw vijf trajecten. Met vandaag ondermeer de opheldering van een groot mysterie - nou ja, groot. Wie, wat en waar is de nonnenklits?