Arno en Zwangere Guy zingen “non, je ne regrette rien”

Arno en Zwangere Guy hebben een remake gemaakt van Non, je ne regrette rien van Edith Piaff, op vraag van Telenet YUGO, dat die drie door hen gekozen goede doelen wil steunen. De twee rebellen kregen carte blanche, zeer naar hun zin. “Meewerken aan deze Piaff-bewerking met Arno was voor een jong Brussels veulen als ik een belevenis die aantoont dat we steeds ons ding zullen blijven doen”, aldus Zwangere Guy.