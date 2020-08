Voormalig Thuis-actrice Leen Dendievel (36) doet meer dan alleen acteren. Binnenkort pakt ze uit met een roman, Georges & Rita. Het gaat over een koppel dat bijna een halve eeuw samen is en voor euthanasie kiest. Het is volgens Dendievel “een hartverscheurend verhaal, verteld vanuit twee persoonlijke perspectieven”. Het is ook een omkeerboek. “Dat wil zeggen dat je kan kiezen welk verhaal je eerst leest. Dat van Rita of dat van Georges.” Georges & Rita is vanaf 1 oktober verkrijgbaar.