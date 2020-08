100ste lid voor de Bjèvelse Fietsers

Beverlo

Beringen - De oudste en grootste wielerclub van Beringen verwelkomt zijn 100ste lid.

Ruben Jackers (in blauw kostuum) is het trotse 100ste lid van de Bjèvelse Fietsers, de oudste (bijna 30 jaar) en grootste wielertoeristenclub van Beringen. Frans (midden op de foto) is één van de oprichters.

De club rijdt het ganse jaar door op zaterdagnamiddag en zondagvoormiddag in 4 ploegen.

Iedereen is welkom in de club: van de goed getrainde wielerliefhebber tot mensen die het wat rustiger aan willen doen. Het clublokaal is gevestigd in de ACLI van Beverlo.

meer info op: www.bjevelsefietsers.be