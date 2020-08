Thomas Detry strandt op tweede plaats op Celtic Classic golf, Thomas Pieters op derde

De Belgische golfers hebben een hoofdrol vertolkt in het Celtic Classic (European Tour/1 miljoen euro). Thomas Detry strandde zondag in het Welshe Newport op de tweede plaats, Thomas Pieters op een gedeelde derde.

Detry, als vierde aan de slotronde gestart, kwam dankzij vier birdies rond in 67 slagen en bracht zijn totaal daarmee op 268, zestien onder par. Net als twee weken terug in het Hero Open moest de 27-jarige Brusselaar de zege aan de 23-jarige Engelsman Sam Horsfield laten. Die deed het nog twee slagen beter.

Ook Pieters liet een laatste ronde van 67 slagen noteren. Hij eindigde zo op 269 slagen, net als de Engelsman Andrew Johnston en de Schot Connor Syme. Nicolas Colsaerts had voor zijn laatste achttien holes 72 slagen nodig en eindigde op de 63e stek.

Eindstand:

1. Sam Horsfield (Eng) 266=67-64-68-67 -18

2. Thomas Detry (Bel) 268=67-66-68-67

3. Thomas Pieters (Bel) 269=64-68-70-67

. Andrew Johnston (Eng) 269=67-66-68-68

. Connor Syme (Sch) 269=68-67-63-71

5. John Catlin (Eng) 270=68-68-69-65

. Sami Välimäki (Fin) 270=71-68-65-66

. David Horsey (Eng) 270=68-71-65-66

. Adrian Meronk (Pol) 270=66-71-64-69

10. Sebastian Soderberg (Zwe) 271=66-69-65-71

...

63. Nicolas Colsaerts (Bel) 282=67-73-70-72

Manon De Roey wordt achttiende, zege voor Amerikaase Stacy Lewis

Manon De Roey is zondag in North Berwick op de achttiende plaats geëindigd in het Ladies Scottish Open (LPGA/Ladies European Tour/1,5 miljoen dollar). Met een vierde ronde in 72 slagen, één over par, bracht de 28-jarige Antwerpse haar totaal op 285, ook één over par.

Foto: Photo News

De Roey vatte de laatste ronde op een gedeelde vijftiende plaats aan en stond na haar veertiende hole even virtueel in de top tien, maar moest op haar laatste holes nog drie bogeys noteren. Desondanks is de achttiende plaats haar beste resultaat in een toernooi waar de absolute wereldtop aan deelnam. In de eindstand heedt De Roey zes slagen meer dan de Deense Emily Kristine Pedersen, de Spaanse Azahara Munoz en de Amerikanen Cheyenne Knight en Stacy Lewis. Die laatste stak in een play-off de zege op zak, dankzij een birdie op de eerste extra hole. Voor de tweevoudige majorwinnares (ANA Inspiration 2011 en British Open 2013) is het haar dertiende zege op het LPGA-circuit.

Eindstand - par 71:

1. Stacy Lewis (VSt) 279=71-66-70-72 -5

(wint play-off met birdie op eerste extra hole)

2. Emily Kristine Pedersen (Den) 279=68-74-69-68

. Cheyenne Knight (VSt) 279=72-68-69-70

. Azahara Muñoz (Spa) 279=68-69-69-73

5. Nanna Koerstz Madsen (Den) 280=69-71-75-65

. Danielle Kang (VSt) 280=71-71-69-69

7. Lin Xiyu (Chn) 281=72-71-69-69

. Chun In-Gee (ZKo) 281=71-71-70-69

. Amy Olson (VSt) 281=68-71-71-71

. Jennifer Song (VSt) 281=68-70-70-73

...

18. Manon De Roey (Bel) 285=73-70-70-72 .