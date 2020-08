Elise Mertens (WTA 23) kon in haar zevende WTA-finale geen zesde titel veroveren. Op het WTA-tornooi in de Tsjechische hoofdstad Praag (202.500 dollar) verloor de Limburgse in de finale met 6-2 en 7-5 van de Roemeense Simona Halep, het nummer twee van de wereld.