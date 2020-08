Ze is een laatbloeier in de atletiek. Op haar 20ste kroonde Rani Rosius zich gisteren met een topchrono tot Belgisch kampioene op de 100m. Maar vooral gaat ze in dit ongebruikelijke ‘coronaseizoen’ met zevenmijlslaarzen vooruit op de sprint: 11.39, niemand behalve Kim Gevaert deed ooit beter. “Dit is de poort naar buitenlandse wedstrijden.”