Noem een betere combinatie dan Sevilla en de Europa League. De Spaanse club mag voor de zesde keer naar de finale van de tweede Europese beker na een 2-1 zege over Manchester United.

Manchester United kreeg dit seizoen al 21 penalty’s toegewezen. Ook in de finalefase van de Europa League in Duitsland was het niet anders: na negen minuten trapte Rashford op doel, maar werd hij meteen ...