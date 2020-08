Is de wereldwijde zomerhit van dit jaar gekend? ‘Jerusalema’ verovert hitlijsten dankzij challenge

‘Jerusalema’, een nummer van de Zuid-Afrikaan Master KG, lijkt goed op weg om dé wereldwijde zomerhit van het jaar te worden. Dat heeft het vooral te danken aan de Jerusalema Dance Challenge. Over de hele wereld maken mensen video’s waarin ze in groep dansen op het catchy nummer. Ook in ons land is het dansje inmiddels aan een opmars bezig.