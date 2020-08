Regi en co winnen eindelijk Zomerhit

Eindelijk. Eindelijk is het hem gelukt. Derde keer goede keer voor Regi (44). Hij heeft de Radio2 Zomerhit binnen met “Kom Wat Dichterbij”, gezongen door Jake Reese en OT. “Ik ben heel blij. Had ik hem niet gewonnen, dan had ik me te pletter gestort in de zee hier”, aldus Regi. “Nu zal ik champagne drinken en morgen koppijn hebben.”