Ploegdokter Deceuninck - Quick-Step: “Fabio Jakobsen evolueert heel goed”

Deceuninck - Quick-Step zat twee weken op rij in de hoek waar de klappen vielen, met de spectaculaire crashes van eerst Fabio Jakobsen in de Ronde van Polen en daarna Remco Evenepoel in de Ronde van Lombardije. “We hebben twee verschrikkelijke valpartijen meegemaakt. Maar eigenlijk hebben Remco en Fabio veel geluk gehad”, relativeert teamdokter Yvan Vanmol.