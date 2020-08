Jordy verwierp de erfenis (en schulden) van zijn moeder, maar schuldeisers komen nog steeds aankloppen: “Absurd systeem”

3.208 Belgen per maand doen afstand van een erfenis, in bijna alle gevallen omdat de erflater vooral schulden nalaat. Maar zelfs dan ben je nog niet zeker dat je van de schuldeisers af bent. “Verschillende deurwaarders klopten al bij ons aan na de dood van onze moeder. Pijnlijk”, getuigt Jordy Sabels die het compleet absurd vindt dat schulden zich tot in de tweede lijn kunnen overzetten.