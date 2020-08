Elise Mertens: “Ik heb alles gedaan wat ik kon, maar Simona was te sterk”

Elise Mertens (WTA-23) is er zondag niet in geslaagd haar eerste WTA-titel van het seizoen te pakken op het graveltoernooi in Praag (202.250 dollar). In de finale moest de 24-jarige Hamontse haar meerdere erkennen in het 28-jarige eerste reekshoofd, Simona Halep (WTA 2). Ze verloor met 6-2, 7-5 in 1u33.