Jo Leemans zit geïsoleerd na corona-uitbraak in wzc Milsenhof: “Precies het begin van de Tweede Wereldoorlog”

Mechelen -

Met Jo Leemans heeft woon-zorgcentrum Milsenhof een bekende bewoonster. De Mechelse zangeres vierde afgelopen donderdag nog haar 93ste verjaardag, maar mag door de corona-uitbraak in het wzc nu niet meer uit haar kamer komen. “Het is een verschrikkelijke situatie. Het doet me denken aan de oorlog”, zegt ze.