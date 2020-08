Rani Rosius heeft zondag op het BK atletiek in het Koning Boudewijnstadion in Brussel de 100 meter gewonnen in een toptijd. De 20-jarige Genkse snelde naar 11.39 en wordt zo de tweede snelste vrouw ooit in België. Alleen Kim Gevaert deed ooit beter, haar Belgisch record staat op 11.04. Bekijk hier de fenomenale prestatie van Rosius.