22-jarige moeder aangehouden nadat kind (2) sterft in te warme kamer in Mechels appartement

Mechelen -

Een 22-jarige vrouw uit Mechelen is door de onderzoeksrechter aangehouden nadat haar zoontje van twee vorige week dood werd aangetroffen in haar appartement. Mogelijk had het kind te lang in een te warme kamer gelegen en is het daardoor gestorven. Er werd nog geprobeerd om het jongetje te reanimeren, maar alle hulp kwam te laat.