Jago Geerts heeft na de tweede ook de derde Grote Prijs op Letse bodem op zijn naam geschreven. De Balenaar eindigde als tweede in de eerste reeks van de MX2 en won later de tweede reeks.

In Kegums stond dit weekend de derde en laatste GP van het Letse drieluik op het programma. Jago Geerts was na een matige start (pas negende in de eerste bocht) lange tijd op achtervolgen aangewezen in ...