De Nederlandse politie heeft zaterdagavond een eind gemaakt aan een feest in het Henri Dunantpark in het zuid-Nederlandse Eindhoven. Daar hadden zich zo’n 300 mannen, vrouwen en kinderen uit Nederland, België en Duitsland verzameld voor een barbecuefeest.

Na meldingen over overlast van muziek nam de politie een kijkje in het park. Daarbij werd afgesproken dat het feest mocht doorgaan mits de coronaregels in acht ...