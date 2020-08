Geen droomdebuut voor Gerkens: Bilzenaar zet Antwerp op voorsprong, maar Cercle wint na dol slot

Bekerwinnaar Antwerp heeft zijn competitiestart met 1 op 6 gemist. De Great Old klom tegen Cercle via debutant Gerkens op voorsprong, maar ging nadien achteruit leunen. Een houding die het diep in de tweede helft cash betaalde. Mbenza scoorde twee keer in drie minuten, en bezorgde de Vereniging een eerste driepunter.