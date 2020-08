Caleb Ewan is de snelste in openingsetappe Ronde van Wallonië

Caleb Ewan heeft Lotto-Soudal de zege bezorgd in de openingsetappe van de Ronde van Wallonië.

Na 187 kilometer tussen Soignies en Templeuve volgde er zoals verwacht een massasprint. Daarin haalde Ewan het voor de Ierse kampioen Sam Bennett (Deceuninck-Quick-Step) en Belgisch kampioen Tim Merlier (Alpecin-Fenix). Ewan is meteen ook de eerste leider.

Voor Ewan is het de vierde overwinning dit seizoen. Begin dit jaar won hij twee etappes in de Tour Down Under en één rit in de UAE Tour.

Maandag leggen de renners 172,3 kilometer af tussen Frasnez-Lez-Anvaing en Waver. De vierdaagse rittenkoers eindigt woensdag.

Normaal wordt de Ronde van Wallonië gereden in juli, deels tijdens de Tour, maar omwille van de coronacrisis werd geschoven met de data.