Broers Borlée blesseren zich allebei bij finale 100 meter op BK atletiek, Kobe Vleminckx is Belgisch kampioen

Op de finale op de 100m op het BK hebben zowel Kevin als Jonathan Borlée zich geblesseerd. Kevin maakte een technische fout en greep naar de hamstrings. Jonathan had tijdens de wedstrijd al krampen aan de hamstrings en bolde uit uit voorzorg. De nationale titel ging naar de 22-jarige Kobe Vleminckx, die een persoonlijk record van 10.43 liet optekenen. Het zilver was voor Belgian Tornado Robin Vanderbemden in 10.51.

“De blessure is mijn eigen stomme fout”, vertelde Kevin Borlée na afloop. “Ik maakte een grote technische fout in de laatste tien meter, waardoor mijn lichaam uit balans geraakte. Mijn seizoen is afgelopen, dat kan ik met zekerheid vertellen. En toch heb ik geen spijt van mijn keuze om me deze zomer op de 100 en 200 meter te richten. Ik heb veel bijgeleerd onder Guy (Ontanon, de Franse interim-coach van de broers Borlée, nvdr.).”

De ernst van de blessure leek bij broer Jonathan beter mee te vallen. “Het was maar een kramp bij mij, geen scheur denk ik”, vertelde hij. “Ik heb meteen afgeremd om het niet erger te maken en misschien kan ik mijn seizoen nog wel verderzetten. Achteraf bekeken kan je wel zeggen dat het een groot risico was om deze zomer voor de korte spurt te kiezen, maar wie geen uitdagingen wil aangaan, kan beter thuis in zijn zetel blijven zitten. Ik heb nergens spijt van.”

Bekijk de beelden hier: