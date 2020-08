17-jarige Robin bouwt eigen systeem voor coronacijfers: “Per gemeente, per dag en geen onzin met gemiddeldes”

Terwijl het gros van zijn leeftijdsgenoten verkoeling zocht tijdens de verschroeiende hittegolf, zat de 17-jarige Robin Paret uit Geluwe achter zijn computer. “Ik was wat gefrustreerd door de cijfertool van Sciensano. Die heeft geen grafiek die het aantal besmettingen per dag op gemeenteniveau weergeeft.” Dus bouwde hij er zelf maar één.

Robin Paret is een drukbezette 17-jarige. Hij heeft niet veel tijd voor een interview want hij jongleert vakantiejobs. “In de voormiddag ga ik poetsen in een rusthuis en in de namiddag werk ik bij een ...