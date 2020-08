Limburg ziet aantal coronabesmettingen dalen

Tussen 6 en 12 augustus telde Limburg 166 nieuwe corona-infecties. Dat zijn 12 gevallen, of 7 procent, minder dan de week voordien. Onze provincie doet daarmee beter dan het nationale cijfer, dat lijkt af te vlakken en een stijging van 1 procent kende.

Nationaal testten er 588 mensen positief terwijl er dat een week eerder nog 584 waren. Sinds enkele dagen lijkt de toename te stabiliseren. Regionaal blijven er echter grote verschillen. In de provincies Antwerpen (-17 procent), Limburg (-7 procent), Vlaams-Brabant (-10 procent), Henegouwen (-6 procent) en Luik (-9 procent) zien we dat de curves in dalende lijn zijn. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zorgt daarentegen voor de grootste toename met 42 procent. In zeven dagen tijd waren er 800 besmettingen. Namen (+37 procent) en Luxemburg (+34 procent) leggen eveneens slechte cijfers voor. In West-Vlaanderen tot slot, blijft de situatie nagenoeg stabiel.

Limburgse ziekenhuizen

Intussen zet de trend van de stijgende ziekenhuisopnames zich nationaal voort. Er zijn in ons land nu 309 patiënten gehospitaliseerd – van wie 82 op intensieve zorgen - of 33 procent meer dan een week eerder. In de Limburgse ziekenhuizen verblijven nu 14 personen met een coronabesmetting, een cijfer dat al zeven dagen rond dit aantal schommelt.

Het aantal sterfgevallen lag de voorbije week op gemiddeld 7,3 personen per dag. Op weekbasis gaat dat om een verdubbeling, al is onduidelijk wat de invloed van de hittegolf op dit cijfer is. In totaal kostte het coronavirus in België al aan 9.935 patiënten het leven.