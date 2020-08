Zo ziet de peperdure villa van Harry en Meghan eruit, met zestien badkamers

Zes weken leefden prins Harry en zijn vrouw Meghan Markle ongestoord in hun nieuwe villa, tot begin deze week bekend raakte dat het koppel is verhuisd. Naar een villa met negen slaapkamers en zestien badkamers. Ze zochten een rustigere plek, tussen beroemdheden als Oprah Winfrey of Ellen DeGeneres.

Harry en Meghan verhuisden van Beverly Hills naar de Montecito-wijk in Santa Barbara, naar verluidt om eindelijk aan paparazzi te kunnen ontsnappen. In Los Angeles werd hun woonst voortdurend omsingeld door fotografen, nu zochten ze een rustiger plekje langs de kust van Santa Barbara. Het koppel leek ook in hun doel geslaagd, want ze woonden al zes weken in hun nieuwe huis voor het nieuws bekend raakte.

Foto: Sotheby’s International Real Estate

Voor hun gigantische villa betaalde het koppel ruim 12 miljoen euro. Het is gelegen in de chique buurt Montecito waar onder meer ook Oprah Winfrey, Ellen DeGeneres en Katy Perry en Orlando Bloom wonen.

De mansion heeft negen slaapkamers, zestien badkamers, een spa, een gastenhuis met twee slaapkamers, een bibliotheek, spelletjeskamers, cinema en gymzaal. Verder is er ook een groot zwembad en een tennisveld, en een speeltuin buiten voor hun éénjarige zoon Archie. En willen ze gewoon wat ontspannen, dan kan het koppel wandelen in hun rozentuin of tussen de olijfbomen. Of thee drinken in het daarvoor voorziene huis.

Het huis zelf is gebouwd in de Franse stijl, omdat de eerste eigenaars daar fan van waren. Dat was multimiljonair Terry Cunningham (61), die het huis kocht met zijn vrouw in 1999. Ze spendeerden vier jaar aan het bouwen van hun droomhuis, gebaseerd op Franse huizen dat het koppel zo fijn vindt. “We fietsten jaren geleden door Zuid-Frankrijk en werden verliefd op die stijl”, zegt hij aan Daily Mail. In 2009 verhuisde het koppel omdat ze kleiner wilde wonen en verkocht het aan een Russische miljardair.

Foto: Google Maps

De Britten zelf zit het nog hoog dat Meghan en Harry met belastinggeld renovaties liet uitvoeren in Frogmore Cottage in Windsor. De Britse pers hamert daarom graag nog eens op het duur kostenplaatje om zo’n groot huis te onderhouden.