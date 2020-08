20-jarige Rani Rosius wordt tweede snelste vrouw ooit in België na demonstratie op BK atletiek: “Ongelofelijk”

Rani Rosius heeft zondag op het BK atletiek in het Koning Boudewijnstadion in Brussel de 100 meter gewonnen in een toptijd. De 20-jarige Limburgse snelde naar 11.39 en wordt zo de tweede snelste vrouw ooit in België. Alleen Kim Gevaert deed ooit beter, haar Belgisch record staat op 11.04.

In de eerste meters van de 100m kon de concurrentie nog in de buurt blijven van Rosius, maar daarna snelde ze op indrukwekkende wijze weg van de verzamelde tegenstand. Ze stelde haar één week oude persoonlijk record met vijf honderdsten bij. Het zilver was voor Belgian Cheetah Cynthia Bolingo in 11.63, brons voor een andere Cheetah Imke Vervaet in 11.68.

Foto: Photo News

“Ongelofelijk, dit had ik niet zien aankomen”, vertelde een emotionele Rosius na afloop. “Na mijn persoonlijk record van vorige week startte ik met het idee dat ik niets meer te bewijzen had aan mezelf en zeker niet met de bedoeling om nog sneller te doen. Mijn coach geloofde er wel in, die had al gezegd dat het mogelijk moest zijn om tweede Belgische aller tijden te worden. Waar mijn grenzen liggen? Geen idee.” Rosius treedt op 6 september nog aan tijdens de Nacht van de Atletiek, op haar thuispiste in Heusden.

Nog een ander 20-jarig supertalent stak de zege op zak in het hoogspringen bij de mannen. Thomas Carmoy wipte over 2m25, twee centimeter minder hoog dan zijn één week oude Belgisch record bij de beloften.