Vriendin Oumi steekt Remco Evenepoel hart onder de riem

Vriendin Oumaïma ‘Oumi’ Rayane heeft Remco Evenepoel een hart onder de riem gestoken nadat het Belgische wielertalent zaterdag een bekkenbreuk opliep bij een zware val in de Ronde van Lombardije. “We komen hier samen door, in goede en in kwade dagen. Ik hou van je”, schrijft ze onder een foto van hen twee op Instagram.

Evenepoel, die tien meter naar beneden viel nadat hij een bocht miste in een afdaling, reageerde zelf al op het bericht - met de nodige hartjes. De 20-jarige wielrenner uit Schepdaal moest afgelopen nacht nog in het ziekenhuis van Como blijven omdat naast zijn bekken ook zijn longen geraakt zijn. Zowel zijn vriendin Oumi als zijn familie zitten eveneens in Italië.