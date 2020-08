Tourfavorieten vallen als vliegen in de Dauphiné: nu geeft ook leider Roglic op door gevolgen van valpartij

Primoz Roglic (Team Jumbo-Visma) gaat zondag niet meer van start in de slotrit van het Franse Critérium du Dauphiné (WorldTour). De Sloveen was de leider in het algemene klassement, maar ondervindt te veel last van de gevolgen van zijn valpartij van zaterdag.

Roglic kwam zaterdag hard ten val in de vierde etappe van de Dauphiné, maar slaagde er ondanks zijn schaafwonden toen toch nog in de finish te bereiken in het gezelschap van de andere klassementsrenners. Na afloop meldde zijn Nederlandse ploeg Team Jumbo-Visma al dat hij veel pijn had moeten doorbijten, en dat Roglic zondag mogelijk niet meer zou starten in de slotrit.

Dat blijkt nu ook het geval te zijn. Roglic gaat zondag niet meer van start, zo bevestigt zijn ploeg zondagmiddag. Hoe zwaar zijn blessures zijn, meldt de ploeg nog niet. “De evolutie van zijn blessures zal de planning voor de eerstkomende wedstrijden bepalen”, klinkt het. “Of we hem uit voorzorg uit de race halen? Neen, hij is gewoon te geblesseerd om te koersen”, zei directeur Richard Plugge van Jumbo-Visma. Al lijkt dat in de eerste plaats een uitspraak om de organisatie niet voor het hoofd te stoten.

Roglic zou op 29 augustus van start moeten gaan in de Ronde van Frankrijk. Met al vijf overwinningen op zijn conto in 2020 gold hij als een van de grote favorieten voor de Tour. Zaterdag moesten ook Steven Kruijswijk (Jumbo-Visma) en Egan Bernal (Team INEOS), twee andere favorieten voor de Tour, door kwaaltjes al voortijdig opgeven in de Dauphiné.

De slotetappe van het Critérium du Dauphiné voert de renners over 153 kilometer tussen start- en aankomstplaats Megève over liefst acht beklimmingen. Door de opgave van Roglic wordt de Fransman Thibaut Pinot (Groupama-FDJ) de nieuwe klassementsleider, met een voorsprong van tien seconden op zijn eerste achtervolger, zijn landgenoot Guillaume Martin.