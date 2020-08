Het vijfjarig meisje dat maandag in kritieke toestand naar het ziekenhuis werd gebracht nadat ze bijna verdronk op het provinciale recreatiedomein De Ster in Sint-Niklaas, is nu toch overleden aan haar verwondingen.

De kleuter was in een onbewaakte zwemzone terechtgekomen. Het meisje moest gereanimeerd worden en werd vervolgens in kritieke toestand overgebracht naar het UZ in Antwerpen.

“De longen van het kind bleken ...