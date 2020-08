Kevin De Bruyne door fans uitgeroepen tot Speler van het Jaar in de Premier League

Kevin De Bruyne is door de Premier League uitgeroepen tot Speler van het Jaar voor het seizoen 2019/2020. De Rode Duivel was goed voor 13 goals en 20 assists voor zijn team Manchester City, waarmee hij tweede eindigde.

De middenvelder van Manchester City werd eerder door de lezers van de BBC-website al verkozen tot Speler van het Jaar. De Engelse schrijvende pers koos voor Liverpool-aanvoerder Jordan Henderson. De PFA Speler van het Jaar-award, die van de profvoetballers, moet nog uitgereikt worden.

Naast de Rode Duivel waren ook Henderson, diens Liverpool-ploegmaats Trent Alexander-Arnold en Sadio Mané, Danny Ings (Southampton), Nick Pope (Burnley) en Jamie Vardy (Leicester City) genomineerd. De winnaar wordt gekozen door een expertenpanel en de aanvoerders van de 20 Premier League-clubs. Daarnaast konden ook supporters hun stem uitbrengen op de website van EA Sports.

In navolging van Kompany en Hazard

De Bruyne is de derde Belg na Vincent Kompany in het seizoen 2011-12 en Eden Hazard in 2014-15 die de prestigieuze prijs in ontvangst mag nemen. Kevin De Bruyne kende een fantastisch seizoen in de Premier League en evenaarde met twintig assists het record van Thierry Henry, uit het seizoen 2002-2003. Hij scoorde ook dertien keer. Manchester City werd vicekampioen na het ongenaakbare Liverpool, de Citizens pakten verder de League Cup.

“Zonder enige twijfel was hij de speler die er dit seizoen uitsprong, hij is één van de beste spelers in het mondiale voetbal”, stelt voormalig Manchester United-verdediger Rio Ferdinand, die als lid van het expertenpanel op De Bruyne stemde. “Hij ziet passes die niet mogelijk zijn voor anderen, en geeft die week in week uit. Ook scoort hij sensationele goals.”

Voor De Bruyne is de trofee een magere troost na de uitschakeling in de kwartfinales van de Champions League. Zaterdag was het Olympique Lyon van Jason Denayer in de Portugese hoofdstad Lissabon verrassend met 1-3 te sterk voor Manchester City.