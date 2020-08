De problemen aan de kust van afgelopen weekend hebben niets te maken met toerisme, maar wel met het wanbeleid in Brussel. Dat zegt Vlaams minister van Toerisme Zuhal Demir (N-VA) in een interview met De Zondag.

“Er zijn criminele jeugdbendes van Brussel afgezakt (naar de kust, red.) om amok te zoeken. Dat is geen nieuw probleem”, zegt Demir. “De oplossing is simpel: oppakken en straffen. Punt. Maar dat is géén ...