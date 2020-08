Bartel Van Riet op spectaculaire wijze voor de tweede keer papa

Bartel Van Riet (38) is voor de tweede keer papa geworden op spectaculaire wijze. Mama Dorien beviel zaterdag op de parking van het ziekenhuis.

“Gelukkig zonder accidenten maar we hebben juist de parking van spoed gehaald en daar hebben we ons Jeanne dan maar met ons 2 op de wereld gezet”, schrijft hij op zijn Instagram. “De dames stellen het helemaal goed.” Hij noemt zijn vrouw dan ook een topvrouw. En zegt dat ‘graag zien heerlijk is’. Het koppel heeft al een 1-jarige dochter Lou die in juni vorig jaar werd geboren.