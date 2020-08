Ook Belinda Bencic zegt af voor US Open

Belinda Bencic neemt eind deze zomer niet deel aan het US Open, zo maakte de Zwitserse nummer acht van de wereld zaterdagavond bekend.

“Na een moeilijk beslissing moet ik melden dat ik er niet bij zal zijn op het US Open en pas volgende maand in Rome weer competitie zal spelen”, klinkt het in een mededeling van Bencic, vorig jaar nog halvefinaliste in New York.

Drie van die vier halvefinalisten zullen dit jaar afwezig zijn op Flushing Meadows. De Canadese titelhoudster Bianca Andreescu en de Oekraïense Elina Svitolina maakten eerder al bekend niet naar New York te zullen afzakken, net als de nummer een van de wereld Ashleigh Barty, de Nederlandse Kiki Bertens en de Russin Svetlana Kuznetsova.