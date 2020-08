Jennifer Brady en Jil Teichmann spelen de finale op WTA-toernooi Lexington

De Amerikaanse Jennifer Brady (WTA 49) en de Zwitserse Jil Teichmann (WTA 63) hebben zich zaterdag geplaatst voor de finale van het WTA-toernooi in het Amerikaanse Lexington (hard/202.250 dollar).

De 25-jarige Brady haalde het in haar halve finale van het zestienjarige toptalent Cori Gauff (WTA 53): 6-2 en 6-4 na 1 uur en 10 minuten. Brady maakt indruk en verloor deze week in haar thuisland nog geen set.

In de finale wacht zondag de Zwitserse Jil Teichmann (WTA 63), die in twee sets afrekende met de Amerikaanse Shelby Rogers (WTA 116): 6-3 en 6-2. Vrijdag was Rogers in de kwartfinales nog te sterk voor haar landgenote Serena Williams.

Jennifer Brady is in Lexington op jacht naar haar eerste WTA-titel. Teichmann heeft twee titels op haar erelijst staan. Vorig jaar was de Zwitserse de beste in Praag en Palermo.