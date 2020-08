Marge Simpson spelt adviseur Donald Trump de les na “beledigende” vergelijking met Kamala Harris Video: Fox via KameraOne

Een fragment omtrent The Simpsons-personage Marge gaat momenteel viraal op Twitter. In de video spelt ze Jenna Ellis, senior adviseur van Amerikaans president Donald Trump, de les. Die had namelijk haar stem vergeleken met Kamala Harris, de Democratische kandidaat-vicepresident.

“Normaal gezien houd ik me niet bezig met politiek, maar Jenna Ellis heeft net gezegd dat Kamala Harris klinkt zoals mij”, startte Marge haar betoog. “Lisa zei me dat ze dat niet als compliment bedoelde.” Meteen nadien liet ze duidelijk verstaan dat ze niet kon lachen met de vergelijking. “Ik leer mijn kinderen om niemand uit te schelden, Jenna. “Ik ging zeggen dat ik pissed off ben, maar ik ben bang dat ze dat zouden censureren.”

Ellis liet het fragment niet aan haar hart komen. “Marge gaat vermoedelijk stemmen voor de Democraten”, klonk het in een latere tweet.