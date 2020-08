Pop-uprestaurant barbecuet middenin Eksels maïsveld

Hechtel-Eksel -

Door de coronacrisis zag de Ekselse cateraar Barbelicious een zomer vol evenementen in het water vallen. Zaakvoerders Joris Verkoyen en Lieselotte Vanbrabant bleven niet bij de pakken zitten: in hun pop-uprestaurant Campo Fuego kan je met je bubbel smullen… in het midden van een maïsveld.